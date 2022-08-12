Причастна ли Украина к удару по аэродрому в Крыму: ответ Резникова

"Мой ответ очень прост. Я думаю, что солдаты на этой базе нарушили правила (пожарной безопасности, - ред.). Они вероятно бросили окурки одновременно в разных местах - и мы увидели результат этого. Так что это очень опасно - курить в небезопасных местах", - сказал министр.

Он также добавил, что аэродром был основной базой россиян, которую они использовали против Украины.

"Мы увидим спутниковые снимки и тогда поймем, какой на самом деле результат для них. Но я думаю, что они потеряли несколько самолетов, а также бомбы и ракеты. Они используют этот аэродром против Украины. Они бомбят нас, стреляют по нам, запускают крылатые и баллистические ракеты. Это была основная база, чтобы нести беду и зверства в Украину", - отметил Резников.