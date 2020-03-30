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Прибывших из Бали и Катара украинцев разместили в отеле Минобороны

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 13:58
Прибывших из Бали и Катара украинцев разместили в отеле Минобороны
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В отеле разместили 100 человек

В понедельник, 30 марта, отель "Козацкий", который принадлежит Министерству обороны Украины, разместил 100 человек, которые прибыли с Бали и Катара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как сообщается, три автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили прибывших до места проведения обсервации. Некоторые не согласились на обсервацию, из-за чего на них составили административные протоколы.

"Отель Козацкий" находился 20 дней на карантине и был практически законсервирован. Сейчас весь персонал отеля на месте. Все работают в защитных костюмах. Прибывшие с Бали и Катара украинцы должны соблюдать режим и находиться в номерах. Еда будет им предоставляться до номеров. Сейчас восстанавливаются все функции гостиницы по обеспечению всем необходимым тех, кто будет находиться в обсервации. Решается вопрос восстановления высокоскоростного Интернета. Сейчас ожидается еще одна группа украинцев, которые будут проходить обсервацию в данной гостинице Министерства обороны", - заявила пресс-секретарь Минобороны Светлана Павловская.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирам предложили несколько вариантов размещения. Первый - бесплатный - отель "Козацкий". Но после размещения там многие стали писать заявления, прося разрешить им самоизоляцию. Согласно новому постановлению Кабмина от 29 марта, она теперь запрещена прилетевшим в Украину.

Пассажиры рейсов жаловались на сильный холод в номерах и ржавую воду в кранах.

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