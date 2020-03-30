Українців, які прибули з Балі та Катару розмістили в готелі Міноборони

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В готелі розмістили 100 осіб

У понеділок, 30 березня, готель "Козацький", який належить Міністерству оборони України, розмістив 100 осіб, які прибули з Балі та Катару. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Як повідомляється, три автобуси в супроводі автомобілів поліції доставили які прибули до місця проведення обсервації. Деякі не погодилися на обсервацію, через що на них склали адміністративні протоколи.

"Готель Козацький" перебував 20 днів на карантині і був практично законсервований. Зараз весь персонал готелю на місці. Всі працюють у захисних костюмах. Прибулі з Балі і Катару українці повинні дотримуватися режиму і перебувати в номерах. Їжа буде надаватися їм до номерів. Зараз відновлюються всі функції готелі за забезпечення всім необхідним тих, хто буде знаходитися в обсервації. Вирішується питання відновлення високошвидкісного Інтернету. Зараз очікується ще одна група українців, які будуть проходити обсервацію в даному готелі Міністерства оборони", - заявила прес-секретар Міноборони Світлана Павловська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пасажирам запропонували кілька варіантів розміщення. Перший - безкоштовний - готель "Козацький". Але після розміщення там багато людей стали писати заяви, просячи дозволити їм самоізоляцію. Згідно з новою постановою Кабміну від 29 березня, вона тепер заборонена тим, хто прилетів в Україну.

Пасажири рейсів скаржилися на сильний холод в номерах і іржаву воду в кранах.