ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минэкономики разрешило АЗС повысить цен на бензин в соответствии с формулой "Роттердам+"

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 сентября 2021 12:02
Минэкономики разрешило АЗС повысить цен на бензин в соответствии с формулой "Роттердам+" Фото: бензин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство экономики пересмотрело предельные цены на бензин в соответствии с формулой "Роттердам+", разрешив всем АЗС повысить цены на А-95 на 41 коп./л.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минэкономики.

C учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС в конце августа не обязано превышать 30,94 грн/литр, на дизтопливо - 28,69 грн/ литр.

Новые цены действуют с 3 сентября. Новый пересмотр цен в согласовании с формулой "Роттердам+" планируется 13 сентября.

Как сообщалось, на период действия карантина правительство постановлением от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр, бензина - не выше 5 грн/литр.

Среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долларов/тонна затрат на доставку в Украину.

Нагадаємо, "бензинова" формула є ідентичною до формули на вугілля "Роттердам+" яка діяла з 2016 по 2019 рік. Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту "Роттердам+" витрати на доставку до споживача в Україні.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роттердам+
NEWS
Президентская команда готовит изменения в Конституцию: в Раде рассказали какие
Президентская команда готовит изменения в Конституцию: в Раде рассказали какие
DAILY
Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике