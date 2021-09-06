Минэкономики разрешило АЗС повысить цен на бензин в соответствии с формулой "Роттердам+"

Министерство экономики пересмотрело предельные цены на бензин в соответствии с формулой "Роттердам+", разрешив всем АЗС повысить цены на А-95 на 41 коп./л.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минэкономики.

C учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС в конце августа не обязано превышать 30,94 грн/литр, на дизтопливо - 28,69 грн/ литр.

Новые цены действуют с 3 сентября. Новый пересмотр цен в согласовании с формулой "Роттердам+" планируется 13 сентября.

Как сообщалось, на период действия карантина правительство постановлением от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр, бензина - не выше 5 грн/литр.

Среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долларов/тонна затрат на доставку в Украину.