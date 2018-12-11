Прибыль "Укргазбанка" за 11 месяцев превысила запланированный годовой показатель

Иллюстративное фото (пресс-служба)

Чистая прибыль "Укргазбанка" с начала года составила 688 млн гривен

Чистая прибыль государственного "Укргазбанка" с начала года составила 688 млн гривен, что уже превышает ее запланированный годовой показатель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

Согласно новому рейтингу работодателей Украины, в 10-ти важнейших отраслях экономики, формирующих внутренний валовой продукт, "Укргазбанк" вошел в тройку лучших работодателей в сфере "Банки и финансы".

Также "Укргазбанк" на сегодня является единственным государственным банком,который входит в топ-5 самых устойчивых банков Украины и достойно конкурирует с украинскими представительствами ведущих европейских финучреждений.

Напомним, 94,94% уставного капитала "Укргазбанка" принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. С 2015 года банк входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (постановление №83 Кабинета министров Украины).

За 10 месяцев 2018 года его чистая прибыль составила 538 млн грн, что почти на 20% превышает запланированный показатель.