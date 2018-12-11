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Прибуток "Укргазбанку" за 11 місяців перевищив запланований річний показник

Новини » Фінанси    11.12.2018 - 13:45
Прибуток "Укргазбанку" за 11 місяців перевищив запланований річний показник
Ілюстративне фото (прес-служба)

Чистий прибуток "Укргазбанку" з початку року склав 688 млн гривень

Чистий прибуток державного "Укргазбанку" з початку року склав 688 млн гривень, що вже перевищує його запланований річний показник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фінустанови.

Згідно з новим рейтингом роботодавців України, в 10-ти найважливіших галузях економіки, що формують внутрішній валовий продукт, "Укргазбанк" увійшов до трійки найкращих роботодавців у сфері "Банки і фінанси".

Також "Укргазбанк" на сьогодні є єдиним державним банком,який входить в топ-5 найбільш стійких банків України і гідно конкурує з українськими представництвами провідних європейських фінустанов.

Нагадаємо, 94,94% статутного капіталу "Укргазбанку" належить державі в особі Міністерства фінансів України. З 2015 року банк входить в перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (постанова №83 Кабінету міністрів України).

За 10 місяців 2018 року його чистий прибуток склав 538 млн грн, що майже на 20% перевищує запланований показник.

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