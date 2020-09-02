Прибыль НБУ выросла в 12,5 раза из-за девальвации гривны

Сумма консолидированной прибыли Национального банка за 6 месяцев этого года составила почти 80 млрд грн. Это в 12,5 раз больше прибыли в 6,4 млрд грн, которая была получена за аналогичный период предыдущего года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Наибольшее влияние на сумму прибыли оказали результаты переоценки финансовых инструментов на более 76 млрд грн и процентные доходы в размере более 15 млрд грн", - говорится в сообщении.

В то же время в НБУ обращают внимание, что консолидированная прибыль - это не прибыль для перечисления в государственный бюджет. Обязательство по перечислению Национальным банком прибыли к распределению в государственный бюджет 2021 года будет сформировано по итогам всего 2020 года и обнародовано весной 2021 года.

В НБУ сообщили, что по итогам полугодия размер активов Национального банка увеличился на 13%, если сравнить с консолидированными балансовыми данными по состоянию на 31 декабря 2019 года, и составляет 1 198,9 млрд грн.

"Изменение объема активов - это результат прежде всего роста международных резервов на 12,6% в долларовом эквиваленте за первое полугодие 2020 года, а также их переоценки в гривневом эквиваленте в связи с изменением курса гривны к иностранным валютам за этот период", - подчеркнули в НБУ.

Напомним, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает НБУ вырос за первое полугодие 2020 на 16,9% - с 23,68 до 27,68 гривен за доллар.

Напомним, Национальный банк Украины 1 апреля 2020 года перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год в государственный бюджет Украины. В этом году по согласованию с Министерством финансов Украины было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка. Ранее НБУ перечислял в госбюджет прибыль несколькими траншами.

Национальный банк (НБУ) прогнозирует более значительное падение доходов государственного бюджета, чем это предусмотрено изменениями, которые были внесены в закон о госбюджете в апреле 2020 года.