Прибыль государственной ОГХК превысила 400 млн грн

Фото: ОГХК (из открытых источников)

АО “Объединенная горно-химическая компания”, которая находится в управлении Фонда государственного имущества Украины, за 9 месяцев 2020 года показала финансовый результат в виде чистой прибыли в 424,4 млн гривен. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль ОГХК возросла в 4,2 раза.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Согласно финансового плана ОГХК, утвержденного Кабинетом министров Украины 18 ноября текущего года, прибыль компании по итогам 2020 года должна составить 575,6 млн гривен.

Выплаты в пользу государства ожидаются в размере 344,6 млн гривен, из которых 104,2 млн гривен - налог на прибыль предприятия.

В 2018 году чистая прибыль ОГХК, согласно результатам финансового аудита, составила 114,8 млн грн, чистый доход от реализации продукции - 3,21 млрд грн.

Напомним, ОГХК, в состав которой входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире.

ОГХК входит в перечень объектов большой приватизации, активы компании по итогам 2018 года оценены в 3,4 млрд гривен. К ОГХК наличествует интерес у инвесторов из Австрии, Японии, ОАЭ и ряда других государств.