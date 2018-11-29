Прибыль банков Украины за 10 месяцев выросла до 14,8 млрд гривен

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

С начала года банки сформировали 21,4 млрд грн резервов, но по-прежнему работают с прибылью

Платежеспособные банки Украины за январь-октябрь 2018 года получили 14,827 млрд грн чистой прибыли, что на 3,89 млрд грн больше, чем за девять месяцев текущего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

По данным регулятора, за этот период банки получили 163,24 млрд грн дохода. Больше всего банкам дали процентные доходы - 113,213 млрд грн, комиссионные доходы - 42,601 млрд грн. Прочие операционные доходы дали банкам 6,804 млрд грн доходов.

В течение января-октября 2018 года расходы банков составили 148,412 млрд грн, в том числе процентные расходы - 56,526 млрд грн, общие административные расходы 42,821 млрд грн, отчисления в резервы 21,415 млрд грн.

Отметим, что за весь 2017 год все банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки банков составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.

Напомним, что в течение 2014-2018 годов в Украине обанкротилось большинство банков. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 октября в реестре участников ФГВФЛ насчитывался 81 банк-участник. В одном банке была введена временная администрация, еще 92 банка находились в стадии ликвидации.