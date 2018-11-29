Прибуток банків України за 10 місяців виріс до 14,8 млрд гривень

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

З початку року банки сформували 21,4 млрд грн резервів, але як і раніше працюють з прибутком

Платоспроможні банки України за січень-жовтень 2018 року отримали 14,827 млрд грн чистого прибутку, що на 3,89 млрд грн більше, ніж за дев'ять місяців поточного року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.

За даними регулятора, за цей період банки отримали 163,24 млрд грн доходу. Найбільше банкам дали процентні доходи - 113,213 млрд грн, комісійні доходи - 42,601 млрд грн. Інші операційні доходи дали банкам 6,804 млрд грн доходів.

Протягом січня-жовтня 2018 року витрати банків склали 148,412 млрд грн, у тому числі процентні витрати - 56,526 млрд грн, загальні адміністративні витрати 42,821 млрд грн, відрахування в резерви 21,415 млрд грн.

Зазначимо, що за весь 2017 рік всі банки України отримали 26,472 млрд грн збитків. У 2016 році збитки банків склали 159,388 млрд грн, в 2015 році - 66,6 млрд грн, у 2014 році - 52,966 млрд грн.

Нагадаємо, що протягом 2014-2018 років в Україні збанкрутіло більшість банків. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 жовтня в реєстрі учасників ФГВФО налічувався 81 банк-учасник. В одному банку була введена тимчасова адміністрація, ще 92 банки перебували у стадії ліквідації.