Прибуток ПриватБанку впав більш ніж на 50%: що стало причиною

Чистий прибуток державного ПриватБанку за 9 місяців 2022 року склав 13,8 млрд гривень. Це на 7,4 млрд гривень (на 54%) менше, ніж результат за відповідний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку .

Як зазначили в прес-службі, з початку війни банк запровадив низку заходів для зниження кредитного навантаження (призупинення нарахування відсотків, кредитні канікули, реструктуризація). Крім того, через зниження платоспроможності населення, особливо в "червоних зонах", за 9 місяців поточного року банк сформував 9,4 млрд гривень резервів під кредитні ризики.

"Запроваджені з початку війни пільги клієнтам та скасовані комісії вплинули на зниження чистого комісійного доходу на 2,7 млрд гривень порівняно з минулим роком", - йдеться в повідомленні. Так, доходи від платежів в роздрібних торговельних мережах (еквайрингу) склали половину від рівня попереднього року при відносно незмінному обсягу транзакцій.

Водночас на 1 листопада 2022 року залишки на поточних рахунках клієнтів в гривні зросли на 43% порівняно з початком року.