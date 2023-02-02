UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прибуток ПриватБанку за 2022 рік впав до 30 млрд гривень

Фото: ПриватБанк в умовах війни заробив 30 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток державного ПриватБанку за 2022 рік склав 30,25 млрд гривень. Це на 4,80 млрд гривень менше, ніж у 2021 році (35,05 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу банку.

За даними прес-служби, це попередні дані, до підтвердження річної фінансової звітності банку зовнішнім аудитором.

Для покриття підвищених кредитних ризиків за умов війни, у 2022 році ПриватБанк сформував резервів на суму понад 14,5 млрд грн. Також протягом року було сформовано резерви під очікувані збитки внаслідок бойових дій: під втрати готівки та інших активів через руйнування приміщень та банкоматів.

За 2022 рік кількість активних клієнтів - приватних осіб банку збільшилася на 150 тисяч. Тепер у банку 19,1 млн активних клієнтів фізичних та юридичних осіб.

Також за 2022 рік додалося 1,3 млн активних клієнтів Приват24. Загалом у банку 13,1 млн активних клієнтів.

З 1200 відділень щодня впродовж війни відкривалось в середньому 80% відділень. Крім того, банк підтримував протягом року мережу банкоматів та POS терміналів на рівні 80% і більше.

Нагадаємо, за 2021 рік державний ПриватБанк заробив 35,050 млрд гривень. У березні банк в повному обсязі здійснив авансове перерахування до державного бюджету 28 млрд грн річних дивідендів - це 80% від прибутку.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанкбанки