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Прибыль ПриватБанка за 2022 год упала до 30 млрд гривен

Фото: ПриватБанк в условиях войны заработал 30 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2022 год составила 30,25 млрд гривен. Это на 4,80 млрд гривен меньше, чем в 2021 году (35,05 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на пресс-службу банка.

По данным пресс-службы, это предварительные данные до подтверждения годовой финансовой отчетности банка внешним аудитором.

Для покрытия повышенных кредитных рисков в условиях войны, в 2022 году ПриватБанк сформировал резервы на сумму более 14,5 млрд грн. Также в течение года были сформированы резервы под ожидаемые убытки в результате боевых действий: под потери наличных денег и других активов из-за разрушения помещений и банкоматов.

За 2022 год количество активных клиентов - частных лиц банка увеличилось на 150 тысяч. Теперь у банка 19,1 млн активных клиентов физических и юридических лиц.

Также за 2022 год прибавилось 1,3 млн активных клиентов Приват24. Всего в банке 13,1 млн. активных клиентов.

Из 1200 отделений ежедневно во время войны открывалось в среднем 80% отделений. Кроме того, банк в течение года поддерживал сеть банкоматов и POS терминалов на уровне 80% и более.

Напомним, за 2021 год государственный ПриватБанк заработал 35,050 млрд гривен . В марте банк в полном объеме осуществил авансовое перечисление в государственный бюджет 28 млрд грн годовых дивидендов - это 80% от прибыли.

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