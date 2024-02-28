Прибуток найбільшого російського виробника алмазів почав падати після санкцій

Річний чистий прибуток найбільшого російського виробника алмазів "Алроса" впав на 15,2%. Раніше країни Заходу ввели проти нього санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters .

Компанія відзвітувала про річний чистий прибуток за 2023 рік у розмірі 85,18 млрд рублів (925 млн доларів).

Це на 15,2% менше, ніж попереднього року. Однак в "Алросі" запевняють, що оборот зріс на 9,2%.

Санкції проти алмазної сфери РФ

Нагадаємо, на початку місяця Рада ЄС запровадила додаткові обмежувальні заходи проти найбільшої російської алмазодобувної компанії "Алроса" та її генерального директора Павла Мариничева. Фірму та її очільника було визнано дотичними до війни в Україні.

Раніше Європейський союз ввів у дію 12-й пакет санкції проти РФ. До нього увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів.

Наприкінці січня стало відомо, що Ангола хоче вигнати Росію зі спільного алмазовидобувного бізнесу. Через санкції, що були накладені на РФ постачальники й банки відмовляються працювати з їх компанією.