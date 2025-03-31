Прибуток фармвиробника "Фармак" у 2024 році перевищив 1,6 млрд гривень

Чистий прибуток одного з найбільших фармацевтичних виробників України - компанії "Фармак" - у 2024 році склав понад 1,6 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансові результати підприємства, опубліковані на порталі OpenDataBot.

Для порівняння, у 2023 році компанія задекларувала прибуток понад 1,5 млрд грн, а у 2022 - 1,3 млрд грн. Таким чином, фінансові показники "Фармаку" демонструють стабільне зростання третій рік поспіль.

Нагадаємо, за оцінками експертів, близько 75% кінцевої вартості ліків становить саме відпускна ціна виробника.

Із 1 березня 2025 року в Україні запроваджено державне регулювання цін на низку найпопулярніших лікарських засобів. Відповідне рішення ухвалили РНБО та уряд. Вартість понад сотні позицій має знизитися на 30%. Зниження цін відбувається за узгодженим списком препаратів, кожен з яких обговорювався окремо з виробником.

Однак така практика вже викликала критику з боку експертів. Зокрема, вони вказують на відсутність прозорого механізму формування переліку препаратів, що потрапили під регуляцію, та наголошують, що акцент зроблено на обмеженні націнок для дистриб’юторів і аптек, тоді як формування базової ціни виробниками залишилося поза контролем.

Раніше ми розповідали, що з 1 березня 2025 року вартість 100 найпопулярніших серед українців ліків знизилась на 30%. Однак економічні аналітики вважають, що після "зниження" цін на ліки українці платитимуть більше.