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Прибыль фармпроизводителя "Фармак" в 2024 году превысила 1,6 млрд гривен

Понедельник 31 марта 2025 12:46
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Прибыль фармпроизводителя "Фармак" в 2024 году превысила 1,6 млрд гривен Фото: прибыль "Фармак" в 2024 году превысила 1,6 млрд гривен (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Чистая прибыль одного из крупнейших фармацевтических производителей Украины - компании "Фармак" - в 2024 году составила более 1,6 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансовые результаты предприятия, опубликованные на портале OpenDataBot.

Для сравнения, в 2023 году компания задекларировала прибыль более 1,5 млрд грн, а в 2022 - 1,3 млрд грн. Таким образом, финансовые показатели "Фармака" демонстрируют стабильный рост третий год подряд.

Напомним, по оценкам экспертов, около 75% конечной стоимости лекарств составляет именно отпускная цена производителя.

С 1 марта 2025 года в Украине введено государственное регулирование цен на ряд самых популярных лекарственных средств. Соответствующее решение приняли СНБО и правительство. Стоимость более сотни позиций должна снизиться на 30%. Снижение цен происходит по согласованному списку препаратов, каждый из которых обсуждался отдельно с производителем.

Однако такая практика уже вызвала критику со стороны экспертов. В частности, они указывают на отсутствие прозрачного механизма формирования перечня препаратов, попавших под регуляцию, и отмечают, что акцент сделан на ограничении наценок для дистрибьюторов и аптек, тогда как формирование базовой цены производителями осталось вне контроля.

Ранее мы рассказывали, что с 1 марта 2025 года стоимость 100 самых популярных среди украинцев лекарств снизилась на 30%. Однако экономические аналитики считают, что после "снижения" цен на лекарства украинцы будут платить больше.

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Фармак Фармацевтические компании
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