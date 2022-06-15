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Приближается сезонный пик потребления: что будет с топливом в Украине

Фото: пиковый сезон потребления топлива в Украине ожидается в августе-сентябре (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Пиковый сезон потребления топлива в Украине ожидается в августе-сентябре. Поступление постепенно увеличивается, но из-за проблем в Европе импорт ограничен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна в Facebook.

"Поставки растут, но и потребление не стоит на месте. Возвращаются люди, активизируется бизнес. А в августе-сентябре нас ждет сезонный пик потребления", - написал он.

Как отметил эксперт, рынок делает свое дело. "В Европе украинцы выгребли все свободные бензовозы, размещены заказы на производствах. Каждый день в страну заходит более 230 машин с топливом. Трудно, но растет поставка по жд, здесь сохраняется наиболее мощный потенциал для увеличения импорта. Есть и некоторые другие интересные сдвиги", - отметил он.

Куюн считает, что главная проблема в Европе. Местные банки не только не финансируют прямые соглашения по поставке топлива в Украину, но фактически не хотят рассматривать контракты во всех потенциальных регионах, которые могут быть задействованы в такой поставке. В свою очередь крупные поставщики очень осторожно относятся к Украине. Поговаривают, что такие рекомендации им предоставляют непосредственно чиновники. Например, в Болгарии трейдеры согласовывают объемы поставок в Украину с правительством.

"Поэтому особого профицита ждать пока не следует. Каждую машину наши трейдеры буквально выгрызают. Сейчас главная цель - обеспечить текущий растущий спрос и создать резерв под август-сентябрь. Да и вообще, он должен быть у воюющей страны", - добавил Куюн.

Как сообщало РБК-Украина, в июне значительно выросло предложение бензина, дизтоплива и автогаза на рынке. Это привело к постепенному уменьшению очередей на АЗС в Киеве.

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