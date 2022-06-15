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Наближається сезонний пік споживання: що буде з пальним в Україні

Фото: піковий сезон споживання пального в Україні очікується в серпні-вересні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Піковий сезон споживання пального в Україні очікується в серпні-вересні. Надходження поступово збільшується, але через проблеми в Європі імпорт обмежений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна у Facebook.

"Постачання зростає, але й споживання не стоїть на місці. Повертаються люди, активізується бізнес. А у серпні-вересні на нас чекає сезонний пік споживання", - написав він.

Як зазначив експерт, ринок робить свою справу. "В Європі українці вигребли всі вільні бензовози, розміщені замовлення на виробництвах. Кожного дня в країну заходить понад 230 машин із пальним. Важко, але зростає постачання по жд, тут зберігається найбільш потужний потенціал для збільшення імпорту. Є й деякі інші цікаві зсуви", - зазначив він.

Куюн вважає, що головна проблема в Європі. Тамтешні банки не тільки не фінансують прямі угоди з постачання пального в Україну, фактично не хочуть розглядати контракти в усіх потенційних регіонах, які можуть бути задіяні у такому постачанні. У свою чергу великі постачальники дуже обережно ставляться до України. Подейкують, що такі рекомендації їм надають безпосередньо чиновники. Наприклад, в Болгарії трейдери узгоджують обсяги постачання в Україну з урядом.

"Тому особливого профіциту чекати поки не слід. Кожну машину наші трейдери буквально вигризають. Наразі головна мета - забезпечити поточний зростаючий попит та створити резерв під серпень-вересень. Та й взагалі, він має бути у воюючої країни", - додав Куюн.

Як повідомляло РБК-Україна, у червні значно зросла пропозиція бензину, дизпалива та автогазу на ринку. Це призвело до поступового зменшення черг на АЗС у Києві.

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