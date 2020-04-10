ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президенты Украины и Южной Кореи обсудили взаимный безвизовый режим

Новости » Политика     10.04.2020 - 13:04
Президенты Украины и Южной Кореи обсудили взаимный безвизовый режим
Фото: Мун Чжэ Ин (flickr.com/Republic of Korea)

Стороны уделили внимание вопросам дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия

Президент Украины Владимир Зеленский и президент республики Корея Мун Чжэ Ин во время телефонного разговора обсудили введение взаимного безвизового режима между обеими странами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

Также стороны уделили внимание вопросам дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия и выразили удовлетворение ростом товарооборота между странами, несмотря на негативные последствия пандемии для мировой экономики.

"Обсуждались также вопросы введения взаимного безвизового режима между обеими странами, что будет способствовать развитию межчеловеческих контактов", - сообщают у Зеленского.

Напомним, в Программе действий правительства запланировано увеличение перечня стран с безвизовым режимом, в частности, с Канадой. Также в правительстве анонсировали, что в течение следующих 5 лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не составляют иммиграционной угрозы Украине.

РБК-Украина сообщало, что с 2021 года изменятся правила безвиза со странами Европейского Союза.

Зеленский и Мун Чжэ Ин обсудили противодействие распространению коронавируса Зеленский внес изменения в положение о военной службе
Новости Украины Южная КореяБезвизВладимир Зеленский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь