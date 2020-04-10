Президенты Украины и Южной Кореи обсудили взаимный безвизовый режим

Фото: Мун Чжэ Ин (flickr.com/Republic of Korea)

Стороны уделили внимание вопросам дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия

Президент Украины Владимир Зеленский и президент республики Корея Мун Чжэ Ин во время телефонного разговора обсудили введение взаимного безвизового режима между обеими странами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

Также стороны уделили внимание вопросам дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия и выразили удовлетворение ростом товарооборота между странами, несмотря на негативные последствия пандемии для мировой экономики.

"Обсуждались также вопросы введения взаимного безвизового режима между обеими странами, что будет способствовать развитию межчеловеческих контактов", - сообщают у Зеленского.

Напомним, в Программе действий правительства запланировано увеличение перечня стран с безвизовым режимом, в частности, с Канадой. Также в правительстве анонсировали, что в течение следующих 5 лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не составляют иммиграционной угрозы Украине.

РБК-Украина сообщало, что с 2021 года изменятся правила безвиза со странами Европейского Союза.