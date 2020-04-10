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Президенти України та Південної Кореї обговорили взаємний безвізовий режим

Новини » Політика     10.04.2020 - 13:04
Президенти України та Південної Кореї обговорили взаємний безвізовий режим
Фото: Мун Чже Ін (flickr.com/Republic of Korea)

Сторони приділили увагу питанням подальшого розвитку торговельно-економічної взаємодії

Президент України Володимир Зеленський і президент республіки Корея Мун Чже Ін під час телефонної розмови обговорили запровадження взаємного безвізового режиму між обома країнами. Про це повідомляє прес-служба Офісу українського президента.

Також сторони приділили увагу питанням подальшого розвитку торговельно-економічної взаємодії і висловили задоволення зростанням товарообігу між країнами попри негативні наслідки пандемії для світової економіки.

"Обговорювалися також питання запровадження взаємного безвізового режиму між обома країнами, що сприятиме розвитку міжлюдських контактів", - повідомляють у Зеленського.

Нагадаємо, у Програмі дій уряду заплановано збільшення переліку країн із безвізовим режимом, зокрема, з Канадою. Також в уряді анонсували, що протягом наступних 5 років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози Україні.

РБК-Україна повідомляло, що з 2021 року зміняться правила безвізу з країнами Європейського Союзу.

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