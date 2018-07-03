Президенты Украины и Сербии обсудили вопросы европейской интеграции обоих государств

Вучич заверил в готовности Сербии оказывать помощь Украине

Президент Украины Петр Порошенко и Президент Сербии Александар Вучич обсудили вопросы европейской интеграции обоих государств. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Еще одна стратегическая цель, которая нас объединяет, это европейская интеграция", - отметил Порошенко во время совместного брифинга с президентом Сербии по итогам переговоров.

По словам Порошенко, во время украинско-сербских переговоров были достигнуты договоренности с министром европейской интеграции Сербии об обмене опытом, изучении всех возможных позиций, которые позволят ускорить движение к Европейскому Союзу.

"И мы искренне желаем, чтобы в 2025 году, преодолев все препятствия и найдя все компромиссы, Сербия стала членом Европейского Союза", - отметил президент Украины.

В свою очередь, Вучич заверил в готовности Сербии оказывать помощь Украине в вопросах европейской интеграции.

Напомним, Порошенко сегодня, 3 июля 2018 года, начал официальный визит в Сербию. В ходе визита президент сообщил, что Украина договорилась о расширении безвизового режима с Сербией.