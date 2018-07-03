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Інтерв'ю

Президенти України та Сербії обговорили питання європейської інтеграції обох держав

НовиниПолітика    03.07.2018 - 15:08
Фото: зустріч президентів (president.gov.ua)
Фото: зустріч президентів (president.gov.ua)

Вучич запевнив у готовності Сербії надавати допомогу Україні

Президент України Петро Порошенко та Президент Сербії Александар Вучич обговорили питання щодо європейської інтеграції обох держав. Про це повідомляє прес-служба президента України.

"Ще одна стратегічна мета, яка нас об’єднує, це європейська інтеграція", - зазначив Порошенко під час спільного брифінгу з президентом Сербії за підсумками переговорів.

За словами Порошенка, під час українсько-сербських переговорів було досягнуто домовленостей з міністром європейської інтеграції Сербії про обмін досвідом, вивчення всіх можливих позицій, які дозволять прискорити рух до Європейського Союзу.

"І ми щиро бажаємо, щоб у 2025 році, подолавши всі перешкоди і знайшовши всі компроміси, Сербія стала членом Європейського Союзу", - зазначив президент України.

У свою чергу, Вучич запевнив у готовності Сербії надавати допомогу Україні у питаннях європейської інтеграції. 

Нагадаємо, Порошенко сьогодні, 3 липня 2018 року, розпочав офіційний візит до Сербії. У ході візиту президент повідомив, що Україна домовилася про розширення безвізового режиму з Сербією.

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Теги публікації: евроинтеграция, Сербия, сотрудничество  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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