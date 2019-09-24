Президенты США и Польши обсудили, как остановить Северный поток-2

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли говорится, что газопровод представляет угрозу безопасности Европы.

"Оба президента согласились, что "Северный поток - 2" - угроза энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский газовый монополист "Газпром" рассчитывает, что газопровод "Северный поток-2" удастся ввести в эксплуатацию до конца года, несмотря на то что Дания до сих пор не дала разрешения на его прокладку по ее территории.

Напомним, исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина должна готовиться к прекращению транзита российского газа через территорию страны с 1 января 2020 года, поскольку Россия продолжает отказываться от совместной позиции Украины и Европейского союза по условиям газовых переговоров.