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Газпром по-прежнему рассчитывает запустить "Северный поток-2" в 2019

Новости » Политика    19.09.2019 - 23:58
Газпром по-прежнему рассчитывает запустить "Северный поток-2" в 2019
Фото: глава "Газпрома" Алексей Миллер (kremlin.ru)

Решение Дании по прокладке морского газопровода в ее экономической зоне остается ключевым для проекта

Российский газовый монополист "Газпром" рассчитывает, что газопровод "Северный поток-2" удастся ввести в эксплуатацию до конца года, несмотря на то что Дания до сих пор не дала разрешения на его прокладку по ее территории. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передают росСМИ.

Миллер добавил, что пока строительство "Северного потока-2" идет по графику.

"На сегодняшний день еще Рубикон не пройден, потому что датский участок достаточно короткий и сроки строительства составляют всего около пяти недель, поэтому, конечно же, шанс есть... В текущий период времени строительство ведется строго по графику", - сказал он.

По словам главы "Газпрома" на данный момент построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении.

В то же время Миллер не отрицает, что решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании по-прежнему остается ключевым для проекта.

Напомним, исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина должна готовиться к прекращению транзита российского газа через территорию страны с 1 января 2020 года, поскольку Россия продолжает отказываться от совместной позиции Украины и Европейского союза по условиям газовых переговоров.

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Новости Украины ГазпромДанияСеверный поток-2
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