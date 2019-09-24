ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президенты США и Польши обсудили, как остановить Северный поток-2

Новости » Политика    24.09.2019 - 04:21
Президенты США и Польши обсудили, как остановить Северный поток-2
Фото: встреча Трампа и Дуды (twitter.com/whitehouse)

Строительство газопровода называют угрозой безопасности Европы

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли говорится, что газопровод представляет угрозу безопасности Европы.

"Оба президента согласились, что "Северный поток - 2" - угроза энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский газовый монополист "Газпром" рассчитывает, что газопровод "Северный поток-2" удастся ввести в эксплуатацию до конца года, несмотря на то что Дания до сих пор не дала разрешения на его прокладку по ее территории.

Напомним, исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина должна готовиться к прекращению транзита российского газа через территорию страны с 1 января 2020 года, поскольку Россия продолжает отказываться от совместной позиции Украины и Европейского союза по условиям газовых переговоров.

Польша и Литва считают "Северный поток-2" угрозой энергобезопасности В РФ сообщили о выполнении плана строительства "Северного потока-2"
Новости Украины Северный поток-2
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь