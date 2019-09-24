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Президенти США та Польщі обговорили, як зупинити Північний потік-2

Новини » Політика    24.09.2019 - 04:21
Президенти США та Польщі обговорили, як зупинити Північний потік-2
Фото: зустріч Трампа та Дуди (twitter.com/whitehouse)

Будівництво газопроводу називають загрозою безпеки Європи

Президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда обговорили, як перешкодити реалізації проекту газопроводу "Північний потік - 2", який повинен зв'язати Росію і Німеччину по дну Балтійського моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В заяві заступника прес-секретаря Білого дому Хогана Гідлі говориться, що газопровід становить загрозу безпеці Європи.

"Обидва президенти погодилися, що "Північний потік - 2" - загроза енергетичній безпеці Європи, і обговорили, як краще зупинити цей проект", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російський газовий монополіст "Газпром" розраховує, що газопровід "Північний потік-2" вдасться ввести в експлуатацію до кінця року, незважаючи на те, що Данія досі не дала дозволу на його прокладку по її території.

Нагадаємо, виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Україна повинна готуватися до припинення транзиту російського газу через територію країни з 1 січня 2020 року, оскільки Росія продовжує відмовлятися від спільної позиції України і Європейського союзу за умов газових переговорів.

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