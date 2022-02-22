Президенты Польши и Литвы завтра посетят Украину

Президент Польши Анджей Дуда и его литовский коллега Гитанас Науседа посетят Украину. Визит ожидается завтра, 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Сообщается, что завтра состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с Науседой и Дудой, которые будут находиться в стране с рабочим визитом.

Также сообщается, что ориентировочно в 14:15 будет встреча президентов трех стран с представителями СМИ.