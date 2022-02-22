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Президенты Польши и Литвы завтра посетят Украину

Автор: Артем Горовенко

Президент Польши Анджей Дуда и его литовский коллега Гитанас Науседа посетят Украину. Визит ожидается завтра, 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что завтра состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с Науседой и Дудой, которые будут находиться в стране с рабочим визитом.

Также сообщается, что ориентировочно в 14:15 будет встреча президентов трех стран с представителями СМИ.

Напомним, ранее Польша и Латвия призвали ввести санкции против России за признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". А также предпринять шаги для помощи Украине.

Также сообщалось, что министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии прибудут в Украину с рабочим визитом на этой неделе.

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ЛитваПольшаАнджей Дуда