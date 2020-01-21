ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президенти Польщі та Литви не поїдуть в Ізраїль на форум пам'яті жертв Голокосту

Новини » Політика     21.01.2020 - 21:46
Президенти Польщі та Литви не поїдуть в Ізраїль на форум пам'яті жертв Голокосту
Фото: Гітанас Науседа і Анджей Дуда (rubaltic.ru)

Вони відмовилися брати участь у форумі з різних причин

Президент Литви Гітанас Науседа та його польський колега Анджей Дуда не поїдуть в Ізраїль на заходи 22-23 січня, присвячені 75-річчю визволення в'язнів Аушвіца. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Науседа попросив, щоб Литву в Єрусалимі представив спікер парламенту. Його прес-секретар відмовився коментувати зв'язок між рішенням Науседи та участю у заході президента Росії Володимира Путіна. Він лише заявив, що глава держави вирішив провести більше часу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився брати участь у заході через те, що йому, на відміну від президентів Росії та Німеччини, не надали можливості виступити на цьому форумі.

Зазначимо, нацистський концтабір Аушвіц-Біркенау на території Польщі був найбільшим табором смерті. У 1940-1945 роках там знищили понад 1,5 млн. людей різних національностей. Вцілілих в'язнів табору звільнили 27 січня 1945 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Ізраїль з метою участі у пам'ятних заходах у рамках Всесвітнього форуму Голокосту. В програму візиту входять переговори з керівництвом Ізраїлю та зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл.

РБК-Україна писало, що раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступило із засудженням вшанування ідеологів Українського національного руху, які, за їх твердженням, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту.

МЗС Польщі відреагувало на знищення меморіальної дошки з могили воїнів УПА Зеленський поїде в Ізраїль: програма візиту
Новини України ЛитваПольшаІзраїль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся