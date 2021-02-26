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Президенту нужны сильные союзники, "Батькивщина" подходит как нельзя лучше, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Президент оказался в сложном положении из-за непрофессионального правительства и отсутствие стратегии выхода страны из кризиса. В такой ситуации как можно быстрее нужно выбрать сильных союзников.

Об этом заявил политтехнолог Сергей Гайдай в Facebook.

Эксперт убежден, первое, что стоит сделать президенту, - сменить правительство и убрать "любителей миллионных премий". Вместе с тем по его мнению, "Батькивщина" может стать необходимым резервом для президента.

"Возможно, пришло время Зеленскому менять правительство и открывать фронт экономических преобразований и изменений уровня жизни. Возможно, именно Тимошенко сумеет расправиться с олигархатом и монопольными схемами в тарифной политике. Этот порядок дня уже много лет один из ее политических программных пунктов", - считает политтехнолог.

Анализируя ситуацию, он допускает, что у Тимошенко есть все мотивы достичь заметных результатов на посту премьера, ведь таким образом она сможет "доказать свою политическую состоятельность".

К тому же лидер "Батькивщины" остается сильным политическим авторитетом для многих украинцев - это подтвердили результаты местных выборов, на которых политическая сила заняла второе место по количеству депутатов, после "Слуги народа".

Резюмируя, эксперт добавляет, что в сложившейся ситуации властям надо искать в Раде союзников и сформировать новое коалиционное правительство.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что если бы выборы в Верховную раду проходили в конце февраля 2021 года, то 5%-ой барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре парламентские партии. С начала месяца в рейтинге произошли некоторые изменения.

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