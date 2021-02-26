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Президенту потрібні сильні союзники, "Батьківщина" підходить якнайкраще, - експерт

Автор: РБК-Україна

Президент опинився у скрутному становищі через непрофесійний уряд й відсутність стратегії виходу країни з кризи. В такій ситуації якнайшвидше потрібно обрати сильних союзників.

Про це заявив політтехнолог Сергій Гайдай у Facebook.

Експерт переконаний, найперше, що варто зробити президенту, - змінити уряд і прибрати "любителів мільйонних премій".

Водночас на його думку, "Батьківщина" може стати необхідним резервом для президента.

"Можливо, прийшов час Зеленському міняти уряд та відкривати фронт економічних перетворень і зміни рівня життя. Можливо, саме Тимошенко зуміє розправитися з олігархатом і монопольними схемами в тарифній політиці. Цей порядок денний уже багато років один із її політичних програмних пунктів", - вважає політтехнолог.

Аналізуючи ситуацію, він допускає, що у Тимошенко є всі мотиви досягти помітних результатів на посаді прем’єра, адже таким чином вона зможе "довести свою політичну спроможність".

До того ж лідер "Батьківщини" залишається сильним політичним авторитетом для багатьох українців - це підтвердили результати місцевих виборів, на яких політична сила посіла друге місце за кількість депуктатві, після "Слуги народу".

Резюмуючи, експерт додає, що в ситуації, що склалася, владі треба шукати в Раді союзників та сформувати новий коаліційний уряд.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що якби вибори до Верховної ради проходили наприкінці лютого 2021 року, то 5%-ий бар'єр з високою ймовірністю подолали б чотири парламентські партії. З початку місяця у рейтингу відбулися певні зміни.

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