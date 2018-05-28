Президенту Италии угрожают импичментом после провала формирования правительства

Матарелле пригрозили импичментом за отказ назначить кандидата от "Пяти звезд" министром экономики

Президенту Италии Серджо Маттарелле может грозить импичмент после провала формирования правительства. Об этом заявил глава второй крупнейшей партии Италии "Пять звезд" Луиджи Ди Майо, передает ANSA.

Сообщается, что Ди Майо предложил внести вопрос об импичменте Матарелле на обсуждение парламента. По его мнению, после этого в Италии должны пройти новые парламентские выборы.

Отметим, по конституции Италии, президент должен назначить премьер-министра и утвердить кандидатуры членов правительства. Ранее формирование итальянского правительства было провалено в связи с нежеланием Матареллы утверждать на пост министра экономики кандидата от "Пяти звезд".

"Я принял все предлагаемые кандидатуры министров, кроме министра экономики", - публично заявил Матарелла.

Напомним, ранее назначенный премьер-министром Италии Джузеппе Конте не смог сформировать правительство и отказался от соответствующего мандата.