Президенту Італії погрожують імпічментом після провалу формування уряду

Матареллі погрожують імпічментом за відмову призначити кандидата від "П'яти зірок" міністром економіки

Президенту Італії Серджо Маттареллі може загрожувати імпічмент після провалу формування уряду. Про це заявив глава другої найбільшої партії Італії "П'ять зірок" Луїджі Ді Майо, передає ANSA.

Повідомляється, що Ді Майо запропонував внести питання про імпічмент Матареллі на обговорення парламенту. На його думку, після цього в Італії мають відбутися нові парламентські вибори.

Відзначимо, за конституцією Італії, президент повинен призначити прем'єр-міністра і затвердити кандидатури членів уряду. Раніше формування італійського уряду було провалено у зв'язку з небажанням Матарелли стверджувати на посаду міністра економіки кандидата від "П'яти зірок".

"Я прийняв всі запропоновані кандидатури міністрів, крім міністра економіки", - публічно заявив Матарелла.

Нагадаємо, раніше призначений премьер-міністром Італії Джузеппе Конте не зміг сформувати уряд і відмовився від відповідного мандата.