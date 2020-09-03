Президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении, проходят обыски

Прокуратура Киева сообщила о подозрении президенту банка "Аркада". Его подозревают в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В помещении банка, а также по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски, сообщают в пресс-службе.

По данным следствия, в июне 2018 года подозреваемый со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов.

Путем выдачи кредита из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн гривен.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция расследует дело о 9 млрд гривен, собранных через фонд банка "Аркада", признанного неплатежеспособным.

Напомним, в Киеве протестовали инвесторы банка "Аркада" за восстановление строительства жилых комплексов, их акции были и под Офисом президента, и под КГГА.

После этого, во время одной из таких акции мэр города заявил, что обратился в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку действиям застройщика.