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Президенту банку "Аркада" повідомлено про підозру, проходять обшуки

Автор: Анастасия Рокитна

Прокуратура Києва повідомила про підозру президенту банку "Аркада". Його підозрюють у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика" у сумі 50 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

У приміщенні банку, а також за місцем проживання підозрюваного та інших осіб тривають обшуки, повідомляють у прес-службі.

За даними слідства, у червні 2018 року підозрюваний зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів.

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Шляхом видачі кредиту з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн гривень.

Раніше повідомлялось, що Національна поліція розслідує справу про 9 млрд гривень, зібраних через фонд банку "Аркада", визнаного неплатоспроможним.

Нагадаємо, в Києві протестували інвестори банку "Аркада" за відновлення будівництва житлових комплексів, їхні акції були і під Офісом президента, і під КМДА.

Після цього, під час однієї з таких акції мер міста заявив, що звернувся до правоохоронців, щоб вони дали оцінку діям забудовника.

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