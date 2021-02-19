UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Президентский рейтинг возглавляют два кандидата: кого поддерживают украинцы

Автор: Александр Белоус

Если бы президентские выборы проходили в середине февраля 2021 года, больше всего голосов получили два кандидата - Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Во втором туре побеждает действующий президент.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС и СОЦИС.

По данным опроса, в первом туре больше всего получил бы Зеленский (25,6% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). Намерены проголосовать за Порошенко 19,4% респондентов.

Кроме того, планируют голосовать за Юлию Тимошенко - 11,7% украинцев, за Юрия Бойко - 11,%, за Игоря Смешко - 8,2%, за Владимира Гройсмана - соответственно 5,5%, за Олега Ляшко - 3,8%, за Виктора Медведчука - 3,5%, за Дмитрия Разумкова - соответственно 3,5%, за Анатолия Шария - 2,6%, за Виталия Кличко - 1,3%, за Олега Тягнибока - 0,9%, за Киру Рудик - 0,3%.

Во втором туре за Зеленского проголосовали бы 56,4% украинцев, за Порошенко - 43,6%. Зеленский также побеждает Бойко с результатом 61,3% на 38,7%.

Опрос проводился 11 - 16 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод сбора первичной информации - телефонное интервью ATI (computer-assisted telephone interviews). Силами двух исследовательских центров (СОЦИС и КМИС) всего было опрошено 3000 респондентов - по 1500 каждый из центров. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет 1,8%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проиходили в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получили три кандидата: Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Петр Порошенко.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы президентские выборы состоялись в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. За действующего президента проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины опросрейтинг
Читайте также
Закрытие трех телеканалов: отношение украинцев к решению Зеленского
Рейтинг политиков: кому доверяют украинцы в начале февраля
Прогноз погоды