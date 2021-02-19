У президентському рейтингу лідирують два кандидати: кого підтримують українці

За даними опитування, у першому турі найбільше отримав би Зеленський (25,6% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за Порошенка 19,4% респондентів.

Крім того, планують голосувати за Юлію Тимошенко - 11,7% українців, за Юрія Бойка - 11,%, за Ігора Смешка - 8,2%, за Володимира Гройсмана - відповідно 5,5%, за Олега Ляшка - 3,8%, за Віктора Медведчука - 3,5%, за Дмитра Разумкова - відповідно 3,5%, за Анатолія Шарія - 2,6%, за Віталія Кличка - 1,3%, за Олега Тягнибока - 0,9%, за Кіру Рудик - 0,3%.

У другому турі за Зеленського проголосували б 33% українців, за Порошенка - 25,5%. Зеленський також перемагає Бойка с результатом 61,3% на 38,7%.

Опитування проводилося 11 - 16 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод збору первинної інформації - телефонне інтерв’ю ATI (computer-assisted telephone interviews). Силами двох дослідницьких центрів (СОЦИС та КМІС) загалом було опитано 3000 респондентів - по 1500 кожний із центрів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) складає 1,8%.