Президентский рейтинг Зеленского поднялся выше 25%

По данным опроса, намерены проголосовать за Петра Порошенко 13,5% опрошенных и 20% тех, кто придет на выборы, за Юрия Бойко - 13% и 17%, за Юлию Тимошенко - соответственно 8% и 10%

Кроме того, проголосуют за Игоря Смешко - соответственно 5% и 6%, за Владимира Гройсмана - соответственно 2% и 3%, за Руслана Кошулинского - соответственно 2% и 3%, за Олега Ляшко - соответственно 2% и 2%, за Дмитрия Разумкова - соответственно 1,5% и 2%, за Анатолия Гриценко - соответственно 1% и 2%, за Александра Вилкула - соответственно 1% и 1%, за Виталия Кличко - соответственно 1% и 1%.

Во время опроса респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов президента Украины. Второй тур моделировался с участием четырех кандидатов: Зеленский, Бойко, Порошенко, Разумков.

Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко, Бойко или Разумковым становится победителем президентских выборов.

Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Бойко.