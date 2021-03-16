Президентський рейтинг Зеленського піднявся вище 25%

За даними опитування, мають намір проголосувати за Петра Порошенка 13,5% опитаних і 20% тих, хто прийде на вибори, за Юрія Бойка - 13% і 17%, за Юлію Тимошенко - відповідно 8% і 10%

Крім того, проголосують за Ігоря Смешка - відповідно 5% і 6%, за Володимира Гройсмана - відповідно 2% і 3%, за Руслана Кошулинського - відповідно 2% і 3%, за Олега Ляшка - відповідно 2% і 2%, за Дмитра Разумкова - відповідно 1,5% та 2%, за Анатолія Гриценка - відповідно 1% і 2%, за Олександра Вілкула - відповідно 1% і 1%, за Віталія Кличка - відповідно 1% і 1%

Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков.

Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком, Бойком чи Разумковим стає переможцем президентських виборів.

Разумков перемагає Порошенка і Бойка, а Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Бойком.