На президентських виборах в Ірані лідирує кандидат-ліберал, що хоче "дружити" із Заходом

Під час підрахунку результатів другого туру президентських виборів в Ірані лідерство кандидата-реформіста Масуда Пезешкіана проти прихильника жорсткої лінії Саїда Джалілі зросло до понад 2 мільйонів голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Речник виборчої комісії сказав, що Пезешкіан набрав 12,7 мільйона голосів, Джалілі - 10,4 мільйона. Він не назвав загальну явку, оскільки підрахунок триває.

Прихильники Пезешкіана вийшли на вулиці Тегерана та інших міст перед світанком, щоб відсвяткувати його перевагу над Джалілі.

Нагадаємо, 29 червня іранці проголосували на позачергових виборах президента. Жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, тому було оголошено другий тур, який пройшов у п'ятницю. В ньому змагалися Саїд Джалілі та ліберал Масуд Пезешкіан, який пообіцяв шукати "дружніх відносин" із Заходом.

Також він заявив, що його адміністрація "негайно" працюватиме над тим, щоб спробувати зняти санкції Заходу і "відновити" економіку.

Детальніше про вибори президента Ірану - що потрібно знати та якими будуть наслідки.

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