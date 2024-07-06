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На президентських виборах в Ірані лідирує кандидат-ліберал, що хоче "дружити" із Заходом

Субота 06 липня 2024 05:41
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На президентських виборах в Ірані лідирує кандидат-ліберал, що хоче "дружити" із Заходом Ілюстративне фото (flickr.com)
Автор: Вадим Ребрина

Під час підрахунку результатів другого туру президентських виборів в Ірані лідерство кандидата-реформіста Масуда Пезешкіана проти прихильника жорсткої лінії Саїда Джалілі зросло до понад 2 мільйонів голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Прихильники Пезешкіана вийшли на вулиці Тегерана та інших міст перед світанком, щоб відсвяткувати його перевагу над Джалілі.

Речник виборчої комісії сказав, що Пезешкіан набрав 12,7 мільйона голосів, Джалілі - 10,4 мільйона. Він не назвав загальну явку, оскільки підрахунок триває.

Нагадаємо, 29 червня іранці проголосували на позачергових виборах президента. Жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, тому було оголошено другий тур, який пройшов у п'ятницю. В ньому змагалися Саїд Джалілі та ліберал Масуд Пезешкіан, який пообіцяв шукати "дружніх відносин" із Заходом.

Також він заявив, що його адміністрація "негайно" працюватиме над тим, щоб спробувати зняти санкції Заходу і "відновити" економіку.

Детальніше про вибори президента Ірану - що потрібно знати та якими будуть наслідки.

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