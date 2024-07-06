На президентских выборах в Иране лидирует кандидат-либерал, который хочет "дружить" с Западом

Во время подсчета результатов второго тура президентских выборов в Иране лидерство кандидата-реформиста Масуда Пезешкиана против сторонника жесткой линии Саида Джалили выросло до более чем 2 миллионов голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Спикер избирательной комиссии сказал, что Пезешкиан набрал 12,7 миллиона голосов, Джалили – 10,4 миллиона. Он не назвал всеобщую явку, поскольку подсчет продолжается.

Поклонники Пезешкиана вышли на улицы Тегерана и других городов перед рассветом, чтобы отпраздновать его лидерство над Джалили.

Напомним, 29 июня иранцы проголосовали на внеочередных выборах президента . Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, поэтому был объявлен второй тур, который прошел в пятницу. В нем соревновались Саид Джалили и либерал Масуд Пезешкиан, пообещавший искать "дружеские отношения" с Западом.

Также он заявил, что его администрация "немедленно" будет работать над тем, чтобы попытаться снять санкции Запада и "восстановить" экономику.

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