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У президентських перегонах між Трампом та Гарріс немає явного лідера, - соцопитування

Вашингтон, Вівторок 24 вересня 2024 20:23
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У президентських перегонах між Трампом та Гарріс немає явного лідера, - соцопитування Фото: кандидати в президенти США Дональд Трамп та Камала Гарріс (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Шанси кандидатів у президенти США Камали Гарріс та Дональда Трампа на перемогу у виборах приблизно рівні. Явного лідера наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцопитування CNN.

За даними соцопитування, 48% виборців у США підтримують Гарріс, тоді як 47% - Трампа. Ще близько 2% хочуть голосувати за лібертаріанця Чейза Олівера та 1% - за кандидата від Партії зелених Джилл Стайн.

Також, згідно з відповідями респондентів, 72% прихильників Трампа скоріше підтримують його, ніж хочуть голосувати проти Гарріс. При цьому 60% прихильників Гарріс скоріше підтримують її, ніж хочуть голосувати проти Трампа.

CNN звертає увагу, що такі результати є значним зрушенням, порівняно з тим, що відбувалося влітку. В останньому соцопитуванні видання, яке було проведено невдовзі після виходу президента США Джо Байдена з передвиборчих перегонів, прихильники Гарріс були поділені порівну між тими, хто її підтримував, і тими, хто виступав проти президентства Трампа.

При цьому прихильники Байдена в ранніх опитуваннях стверджували, що своїм вибором вони здебільшого виступають проти Трампа.

Що передувало

Нагадаємо, раніше дані соцопитування суттєво відрізнялися від тих, які публікують зараз.

Зокрема, 16 вересня Reuters оприлюднило соцопитування, згідно з яким Гарріс на національному рівні мала перевагу над Трампом у 5% - 47% проти 42%.

Такі результати соцопитувань оприлюднили після дебатів між Трампом та Гарріс.

Більш детально про те, чи вплинули дебати на перебіг передвиборних перегонів у США, - у матеріалі РБК-Україна.

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