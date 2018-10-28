Президентські вибори в Грузії: екзит-поли розійшлися в прогнозах

За даними одного з екзитполів, кандидати набирають однакову кількість голосів
Після закриття виборчих дільниць у неділю, 28 жовтня, соціологи оголосили результати екзит-полів президентських виборів у Грузії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Руставі 2.
За даними екзип-пола Edison Research, кандидант в президенти Георгій Вашадзе та його суперниця Саломе Зурабішвілі отримали порівну голосів - 40%. Такі дані свідчать, що Грузію чекає другий тур виборів.
Проте, правляча грузинська партія "Грузинська мрія" повідомила, що перемогу на президентських виборах отримала Зарубішвілі.
Повідомляється, що кандидатка в президенти Зурабішвілі набрала 52,3% голосів, а представник опозиційного "Єдиного національного руху" Вашадзе - 38,3%.
Виборчі дільниці в Грузії закрилися о 20:00 за місцевим часом. Очікується, що перші офіційні результати з'являться в найближчі години.
Нагадаємо, що у неділю, 28 жовтня, у Грузії стартували президентські вибори, нинішнє голосування стане останнім прямим перед тим, як країна перейде на парламентську форму правління.