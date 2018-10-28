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Президентські вибори в Грузії: екзит-поли розійшлися в прогнозах

Новини » Політика    28.10.2018 - 19:43
Фото: вибори в Грузії (facebook.com/iryna.gerashchenko)
Фото: вибори в Грузії (facebook.com/iryna.gerashchenko)

За даними одного з екзитполів, кандидати набирають однакову кількість голосів

Після закриття виборчих дільниць у неділю, 28 жовтня, соціологи оголосили результати екзит-полів президентських виборів у Грузії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Руставі 2.

За даними екзип-пола Edison Research, кандидант в президенти Георгій Вашадзе та його суперниця Саломе Зурабішвілі отримали порівну голосів - 40%. Такі дані свідчать, що Грузію чекає другий тур виборів.

Проте, правляча грузинська партія "Грузинська мрія" повідомила, що перемогу на президентських виборах отримала Зарубішвілі.

Повідомляється, що кандидатка в президенти Зурабішвілі набрала 52,3% голосів, а представник опозиційного "Єдиного національного руху" Вашадзе - 38,3%.

Виборчі дільниці в Грузії закрилися о 20:00 за місцевим часом. Очікується, що перші офіційні результати з'являться в найближчі години.

Нагадаємо, що у неділю, 28 жовтня, у Грузії стартували президентські вибори, нинішнє голосування стане останнім прямим перед тим, як країна перейде на парламентську форму правління.

У Грузії проходять вибори президента
Новини України Грузіяпрезидентські вибори
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