В Грузии проходят выборы президента

Фото: выборы в Грузии (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Участие в выборах принимает рекордное количество кандидатов

В Грузии сегодня, 28 октября 2018 года, проходят выборы президента, нынешнее голосование станет последним прямым перед тем, как страна перейдет на парламентскую форму правления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

Сообщается, что избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени, голосование продлится до 20:00. В нынешних выборах принимают участие 25 кандидатов, что является наибольшим числом с первых выборов в 1991 году.

По данным опросов, в президентской гонке лидируют Саломе Зурабишвили от правящей коалиции "Грузинская мечта", Григол Вашадзе из Объединенного национального движения и Давит Бакрадзе из "Европейской Грузии". Отметим, после инаугурации нового президента в силу вступит реформа, согласно которой с 2024 года президента Грузии будет выбирать парламент.

Напомним, ранее в ЕС рассказали о своих ожиданиях от президентских и парламентских выборов в Украине.

"Мы надеемся, что они (выборы, - ред.) пройдут должным образом, что воля украинского народа будет высказана на этих выборах, что миссия наблюдателей за выборами прибудет в Украину", - заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.