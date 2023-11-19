Вибори президента США. Трамп вперше обігнав Байдена в опитуваннях

Як свідчать дані опитування,

Зовнішня політика Байдена

Наразі дії Байдена у зовнішній політиці схвалюють лише 33%, це 62% виборців, у тому числі 30% демократів, заявили, що вони не схвалюють зовнішню політику президента.

У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська. На даний момент за Демократичну партію балотуються чинний президент Джо Байден та Маріанна Вільямсон.

На 13 листопада 2023 року у виборах президента США 2024 року від Республіканської партії беруть участь такі відомі кандидати:

Дональд Трамп , колишній президент США

, колишній президент США Дуг Бергам , губернатор Північної Дакоти

, губернатор Північної Дакоти Рон Десантіс , губернатор Флориди

, губернатор Флориди Кріс Крісті, колишній губернатор Нью-Джерсі

Із цих кандидатів Дональд Трамп є явним лідером передвиборчих перегонів. Він має високий рівень підтримки серед республіканських виборців та є фаворитом букмекерів.

Бергам відомий своєю консервативною позицією з питань безпеки та імміграції. Десантіс є популярним губернатором Флориди, який відомий своїм жорстким підходом до COVID-19. Крісті - колишній губернатор Нью-Джерсі, який відомий своєю здатністю залучати незалежних виборців.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.

Раніше ми повідомляли, що колишній віце-президент США Майк Пенс зняв свою кандидатуру з виборів.

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