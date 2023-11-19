Выборы президента США. Трамп впервые обогнал Байдена в опросах

Как свидетельствуют данные опроса,

Внешняя политика Байдена

В настоящее время действия Байдена во внешней политике одобряют только 33%, это 62% избирателей, в том числе 30% демократов, заявили, что они не одобряют внешнюю политику президента.

В выборах принимают участие две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская. В настоящее время за Демократическую партию баллотируются действующий президент Джо Байден и Марианна Уильямсон .

На 13 ноября 2023 в выборах президента США 2024 от Республиканской партии принимают участие такие известные кандидаты:

Дональд Трамп , бывший президент США

, бывший президент США Дуг Бергам , губернатор Северной Дакоты

, губернатор Северной Дакоты Рон Десантис , губернатор Флориды

, губернатор Флориды Крис Кристи , бывший губернатор Нью-Джерси

Из этих кандидатов Дональд Трамп является явным лидером предвыборной гонки. Он обладает высоким уровнем поддержки среди республиканских избирателей и является фаворитом букмекеров.

Бергам известен своей консервативной позицией по безопасности и иммиграции. Десантис является популярным губернатором Флориды, который известен своим жестким подходом к COVID-19. Кристи – бывший губернатор Нью-Джерси, известный своей способностью привлекать независимых избирателей.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее мы сообщали, что бывший вице-президент США Майк Пенс снял свою кандидатуру по выборам.

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