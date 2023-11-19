RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выборы президента США. Трамп впервые обогнал Байдена в опросах

Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Рейтинг действующего президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня за весь период его президентства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствует опрос NBC.

Как свидетельствуют данные опроса,

Внешняя политика Байдена

В настоящее время действия Байдена во внешней политике одобряют только 33%, это 62% избирателей, в том числе 30% демократов, заявили, что они не одобряют внешнюю политику президента.

В выборах принимают участие две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская. В настоящее время за Демократическую партию баллотируются действующий президент Джо Байден и Марианна Уильямсон .

На 13 ноября 2023 в выборах президента США 2024 от Республиканской партии принимают участие такие известные кандидаты:

  • Дональд Трамп , бывший президент США
  • Дуг Бергам , губернатор Северной Дакоты
  • Рон Десантис , губернатор Флориды
  • Крис Кристи , бывший губернатор Нью-Джерси

Из этих кандидатов Дональд Трамп является явным лидером предвыборной гонки. Он обладает высоким уровнем поддержки среди республиканских избирателей и является фаворитом букмекеров.

Бергам известен своей консервативной позицией по безопасности и иммиграции. Десантис является популярным губернатором Флориды, который известен своим жестким подходом к COVID-19. Кристи – бывший губернатор Нью-Джерси, известный своей способностью привлекать независимых избирателей.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее мы сообщали, что бывший вице-президент США Майк Пенс снял свою кандидатуру по выборам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки