Выборы президента США. Трамп впервые обогнал Байдена в опросах

Рейтинг действующего президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня за весь период его президентства.
Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствует опрос NBC.
Как свидетельствуют данные опроса,
В настоящее время действия Байдена во внешней политике одобряют только 33%, это 62% избирателей, в том числе 30% демократов, заявили, что они не одобряют внешнюю политику президента.
В выборах принимают участие две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская. В настоящее время за Демократическую партию баллотируются действующий президент Джо Байден и Марианна Уильямсон .
На 13 ноября 2023 в выборах президента США 2024 от Республиканской партии принимают участие такие известные кандидаты:
Из этих кандидатов Дональд Трамп является явным лидером предвыборной гонки. Он обладает высоким уровнем поддержки среди республиканских избирателей и является фаворитом букмекеров.
Бергам известен своей консервативной позицией по безопасности и иммиграции. Десантис является популярным губернатором Флориды, который известен своим жестким подходом к COVID-19. Кристи – бывший губернатор Нью-Джерси, известный своей способностью привлекать независимых избирателей.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Ранее мы сообщали, что бывший вице-президент США Майк Пенс снял свою кандидатуру по выборам.
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