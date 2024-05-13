Президентські вибори у Литві: у другий тур вийшли Науседа та Шимоніте

Зазначається, що перший тур президентських виборів 2024 року у цій балтійській країні відзначився неймовірно високою явкою виборців.

Тоді у Литві ж був проведений референдум про збереження громадянства.

Цього року у президентських виборах країни взяли участь 8 кандидатів:

чинний президент Гітанас Науседа,

глава уряду Інгріда Шимоніте, висунута Партією Батьківщини - Християнські демократи Литви,

Дайнюс Жалімас, кандидат від Партії свободи,

Гедрімас Єглінскас, висунутий Демократичний союз "Vardan Lietuvos",

кандидат від Лейбористської партії Андрюс Мазуроніс,

Ігнас Вегеле,

Ремігіюс Жемаітайтіс,

Едуардас Вайткус.

Сьогодні вранці після підрахунку результатів на всіх 1895 дільницях стало зрозуміло, що Науседа та Шимоніте вийшли у другий тур виборів, набравши відповідно 44,54 % і 19,94 % голоси виборців відповідно.

Вегеле, який балотувався самостійно на президентських виборах, посів третє місце. Він вважався одним із найімовірніших суперників Науседи у другому турі президентських виборів, і на голосуванні отримав 12,47 %.

Особливість президентських виборів

Як звертають увагу литовські ЗМІ, відтак цього року повторився сценарій попередніх президентських виборів 2019 року, коли Науседа та Шимоніте також пройшли до другого туру виборів.

Проте варто зауважити, що тоді результати першого туру виборів були дещо сприятливішими для Шимоните, ніж для Науседи.