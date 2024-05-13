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Президентские выборы в Литве: во второй тур вышли Науседа и Шимоните

Фото: Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните проходят во второй тур президентских выборов в Литве (ELTA / JOSVYDAS ELINSKAS)
Автор: Владимир Костырин

В Литве по результатам подсчета голосов на первом туре президентских выборов в второй проходят действующий глава государства Гитанас Науседа, баллотирующийся на второй срок, и премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi и LRT.

Первый тур президентских выборов 2024 года в этой балтийской стране отметился невероятно высокой явкой избирателей.

Тогда же в Литве был проведен референдум о сохранении гражданства.

В этом году в президентских выборах страны приняли участие 8 кандидатов:

  • действующий президент Гитанас Науседа,
  • глава правительства Ингрида Шимоните, выдвинутая Партией Родины - Христианские демократы Литвы,
  • Дайнюс Жалимас, кандидат от Партии свободы,
  • Гедримас Еглинскас, выдвинутый Демократический союз "Vardan Lietuvos",
  • кандидат от Лейбористской партии Андрюс Мазуронис,
  • Игнатий Вегеле,
  • Ремигиус Жемаитайтис,
  • Эдуардас Уайткус.

Сегодня утром после подсчета результатов на всех 1895 участках стало ясно, что Науседа и Шимоните вышли во второй тур выборов, набрав соответственно 44,54% и 19,94% голоса избирателей соответственно.

Вегеле, баллотировавшийся самостоятельно на президентских выборах, занял третье место. Он считался одним из вероятных соперников Науседи во втором туре президентских выборов, и на голосовании получил 12,47%.

Особенность президентских выборов

Как обращают внимание литовские СМИ, в этом году повторился сценарий предыдущих президентских выборов 2019 года, когда Науседа и Шимоните также прошли во второй тур выборов.

Однако следует заметить, что тогда результаты первого тура выборов были более благоприятными для Шимоните, чем для Науседы.

Напомним, в мае 2019 года Гитанас Науседа сменил на посту президента Литвы Далю Грибаускайте, занимавшую его два срока полномочий, с 2009 года.

Тогда Науседа, бывший советник президента литовского банка SEB, после обработки протоколов из 1589 избирательных округов (всего - 1972 округа) набрал 70,11% голосов. Он вступил в должность литовского президента 12 июля 2019-го.

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Литва