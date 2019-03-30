Президентом Словакии может стать правозащитница

Президентом Словакии в ходе второго тура президентских выборов, которые проходят сегодня, 30 марта, может стать либеральная правозащитница Зузана Чапутова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отметим, 30 марта в Словакии проходит второй тур президентских выборов. После первого тура, состоявшегося две недели назад, словакам предстоит решить, кто из пары кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, достоин занять пост главы государства: леволиберальная гражданская активистка Зузана Чапутова или беспартийный Марош Шефчович, занимающий пост замглавы Еврокомиссии и поддерживаемый правящей партией "Направление - социальная демократия".

Президент в Словакии выполняет в основном представительские функции. И все же предстоящие выборы воспринимаются многими словаками как решающие в контексте общественной дискуссии о том, каким должно быть государство - правовым или находящимся под влиянием мафии.

По данным социологических опросов, рейтинг 45-летней Зузаны Чапутовой значительно выше, чем у ее соперника - она может набрать более 60% голосов. Чапутова работает адвокатом, представляет внепарламентскую партию "Прогрессивная Словакия", и в большой политике она новичок. Ее противник во втором туре, 52-летний профессиональный дипломат Марош Шефкович, пока чуть-чуть не добирает до 40%. Если эти показатели не изменятся, то впервые в истории словацких президентских выборов кандидат одержит победу с преимуществом более чем в 20%.

Напомним, в Словакии после убийства журналиста Яна Кучака партия Most-Hid, входящей в парламентскую коалицию, инициировала досрочные выборы. Отметим, что секретарь Совета безопасности Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова оставили должности в правительстве. Ранее министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста.

30 октября прошлого года суд арестовал четырех обвиняемых в убийстве словацкого журналиста Кучака.

Кроме того, в мае прошлого года адвокат семьи убитого журналиста-расследователя Яна Кучака Даниэль Липсик обвинил словацкую полицию в уничтожении улик на месте убийства.

29 марта 2019 года заместитель генерального прокурора Словакии Питер Суфлярский ушел в отставку из-за информации о его контактах с главным подозреваемым в убийстве журналиста Яна Кучака.