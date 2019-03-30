Президентом Словаччини може стати правозахисниця

Президентом Словаччини в ході другого туру президентських виборів, які проходять сьогодні, 30 березня, може стати ліберальна правозахисниця Зузана Чапутова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Відзначимо, 30 березня у Словаччині проходить другий тур президентських виборів. Після першого туру, що відбувся два тижні тому, словакам належить вирішити, хто з пари кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, гідний зайняти пост глави держави: ліволіберальною громадянська активістка Зузана Чапутова чи безпартійний Марош Шефчович, який обіймає посаду заступника голови Єврокомісії і підтримуваний правлячою партією "Напрямок - соціальна демократія"

Президент Словаччини виконує в основному представницькі функції. І все ж майбутні вибори сприймаються багатьма словаками як вирішальні у контексті суспільної дискусії про те, яким має бути держава - правових або перебувають під впливом мафії.

За даними соціологічних опитувань, рейтинг 45-річної Зузани Чапутовой значно вище, ніж у її суперника - вона може набрати більше 60% голосів. Чапутова працює адвокатом, являє позапарламентську партії "Прогресивна Словаччина", і у великій політиці вона новачок. Її супротивник у другому турі, 52-річний професійний дипломат Марош Шефковіч, поки трохи не добирає до 40%. Якщо ці показники не зміняться, то вперше в історії словацьких президентських виборів кандидат отримає перемогу з перевагою більш ніж в 20%.

Нагадаємо, в Словаччині після вбивства журналіста Яна Кучака партія Most-Hid, що входить в парламентську коаліцію, ініціювала дострокові вибори. Зазначимо, що секретар Ради безпеки Вилиам Джассен і помічник прем'єр-міністра Марія Троскова залишили посади в уряді. Раніше міністр культури Словаччини Марек Мадарич подав у відставку після вбивства журналіста.

30 жовтня минулого року суд заарештував чотирьох обвинувачених у вбивстві словацького журналіста Кучака.

Крім того, в травні минулого року адвокат родини вбитого журналіста-розслідувача Яна Кучака Даніель Липсик звинуватив словацьку поліцію знищенні доказів на місці вбивства.

29 березня 2019 року заступник генерального прокурора Словаччини Пітер Суфлярский пішов у відставку через інформації про його контакти з головним підозрюваним вбивстві журналіста Яна Кучака.