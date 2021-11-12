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НГЗ модернизирует оборудование городской больницы Николаева на 15,6 млн гривен

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Николаев, Пятница 12 ноября 2021 13:34
НГЗ модернизирует оборудование городской больницы Николаева на 15,6 млн гривен Фото: НГЗ установит дополнительную кислородную станцию (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Руководство Николаевского глиноземного завода (НГЗ) планирует установить за свой счет дополнительную современную кислородную станцию для Николаевской больницы №5. Она поможет избежать перебоев с подачей кислорода.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой на своей странице в Facebook.

По словам Замазеевой, год назад, благодаря Николаевскому глиноземному, на базе городской больницы №5 было открыто современное COVID-отделение. Сейчас здесь самый большой ководный койка фонд в регионе - 365 мест. Кислородная станция необходима для предотвращения перебоев с подачей кислорода. На НГЗ ее готовы установить в кратчайшие сроки.

В то же время, на самом предприятии сообщили о том, что кроме установки новой кислородной станции на 3 тонны, администрация МГЗ выделит средства для закупки 10 баллонов с кислородом и переоснащения оборудования в больнице.

"Мы также планируем дополнительно оснастить кислородную станцию ​​госпиталя генератором газообразного кислорода. Примерная стоимость всех этих проектов -15,6 млн грн", - отметил заместитель директора НГЗ Олег Голубович.

Напомним, в прошлом году в Николаеве открыли сверхсовременный инфекционно-боксированный госпиталь. Медицинский центр площадью более 3 тыс. квадратных метров построили в разгар пандемии на некогда заброшенной территории за рекордные сроки - 6 месяцев. На его строительство и оснащение Николаевский глиноземный завод выделил 155 млн грн. Это единственный подобный проект в Украине. С момента его открытия более 1 тыс. пациентов уже получили здесь медицинскую помощь.

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